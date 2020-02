© foto di Mattia Verdorale

"La Lazio va a caccia del secondo posto". Questo il titolo che il Corriere di Roma dedica ai biancocelesti nella sua prima pagina in taglio basso: "La Lazio recupera stasera all’Olimpico (ore 20.45, diretta tv su Sky) la partita contro l’Hellas Verona, rinviata perché i biancocelesti erano impegnati il 22 dicembre nella Supercoppa vinta contro la Juventus. È l’occasione per dare la caccia al secondo posto - con una vittoria la Lazio sorpasserebbe l’Inter - ma anche per tener vivo il sogno dello scudetto, andando a soli due punti dalla capolista Juventus. «Dobbiamo restare spensierati», ha detto Inzaghi".