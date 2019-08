"La Lazio vive solo di certezze". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. Era la Lazio dei tanti dubbi, è diventata la squadra delle mille certezze. Milinkovic-Savic, ad esempio: la garanzia numero uno. Doveva andare al Real o al Milan, un anno fa: «Ho detto no a una proposta indecente», annunciò Lotito. È stato vicino al Manchester United, nelle scorse settimane, e c’è chi giura che nei prossimi giorni potrebbero rifarsi vivi il PSG e l’Inter. Ma Sergej adesso ha gambe e testa solo per Simone Inzaghi. Lo si è visto nel debutto contro la Samp: l’assist con cui ha lanciato Immobile verso il terzo gol è stato un gioiello, incastonato però in una partita da campione totale. Ora il serbo incombe sul derby.