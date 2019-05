Corriere di Roma: "La notte degli addii non riguarda solo De Rossi"

Domenica sera, alle 20.30 contro il Parma, sarà la notte dell'addio a Daniele De Rossi, ma non sarà l'unico giocatore a salutare Roma, così l'edizione odierna del Corriere di Roma titola: "Roma, la notte degli addii non riguarda solo De Rossi". Tra i partenti ci sono infatti anche Edin Dzeko e Kostas Manolas: l'attaccante bosniaco ha da tempo capito che non gli verrà offerto il rinnovo di contratto e sembra pronto ad accettare la corte di una tra Inter e Paris Saint Germain. Per il difensore greco la Roma non vuole scendere di un euro dalla clausola da 36 milioni fissata nel contratto: Arsenal e Juventus sono le squadre più interessate al momento.