Corriere di Roma: "La paura di Lotito: sei mesi di stop fanno crollare il valore della Lazio"

"La paura di Lotito: sei mesi di stop fanno crollare il valore della Lazio": così il Corriere di Roma a pagina 12, quest'oggi. Tra le ragioni che spingono Lotito a muoversi per la ripresa del campionato, oltre alla possibilità di conquistare lo scudetto e di incassare i soldi dei diritti televisivi, ce n’è una che non va affatto trascurata: le conseguenze dell’inattività per i giocatori della Lazio. Ultima gara il 29 febbraio e non c’è neppure la speranza di giocare le Coppe in estate.