Corriere di Roma: "La rinascita del buon Pastore"

"La rinascita del buon Pastore": questo il titolo del Corriere di Roma in prima pagina, dedicato alla rinascita del Flaco. In campo 235 minuti tra Samp, Borussia e Milan, l'argentino sta provando a riconquistare i tifosi dopo una prima stagione giallorossa da dimenticare. "Sto bene, ma posso fare ancora meglio - ha detto El Flaco -. Fonseca mi ha dato fiducia dal primo giorno e questo, per ogni calciatore, è decisivo. L’allenatore non ci lascia mai da soli e parla con tutto il gruppo" con tanto di stoccata all'ex tecnico Di Francesco.