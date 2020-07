Corriere di Roma: "La Roma a Brescia, Fonseca: «Avanti con la difesa a tre»"

"La Roma a Brescia, Fonseca: «Avanti con la difesa a tre»". Il Corriere di Roma titola così nella sua prima pagina in taglio basso in riferimento ai giallorossi: "La Roma in campo stasera a Brescia (ore 19.30) dopo la vittoria di mercoledì in casa contro il Parma. Fonseca deve rinunciare agli squalificati Mkhitaryan e Cristante ma non stravolgerà la squadra: «Giocheremo ancora con la difesa a tre, Fazio sostituirà Cristante. Dzeko invece l’ho visto un po’ stanco, voglio parlarci prima di decidere». Sorteggio di Europa League: i giallorossi in campo il 6 agosto contro il Siviglia. Se vincono, ai quarti affronteranno Olympiacos o Wolverhampton".