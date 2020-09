Corriere di Roma: "La Roma dei Friedkin: strada accidentata tra mercato ed errori"

"La Roma dei Friedkin: strada accidentata tra mercato ed errori". Questo il titolo in prima pagina sul Corriere di Roma in riferimento alla società giallorossa: "Dan Freidkin sapeva di non aver comperato una società in buona salute e una squadra pronta a vincere. Però non poteva immaginare, nemmeno in incubo, che il suo debutto assoluto nella tribuna d’onore dello stadio Olimpico, da nuovo presidente della Roma, potesse riservargli questo menu: 1) prima giornata di campionato con sconfitta 0-3 a tavolino contro il Verona per un errore nella compilazione della lista da presentare alla Lega calcio (i responsabili italiani della comunicazione del Friedkin Group hanno dovuto ripetere più volte cosa era successo); 2) il caso-Dzeko legato a un mercato confuso (eufemismo)".