Corriere di Roma: "«La Roma è in perdita», ma Pastore costa tredici milioni all'anno"

vedi letture

"«La Roma è in perdita», ma Pastore costa tredici milioni all'anno". Questo il titolo a pagina 13 che il Corriere di Roma dedica ai bilanci dei giallorossi e alle ultime dichiarazioni di Javier Pastore: "«Questa società è un’impresa e ha bisogno di soldi perché sta in perdita. Quindi tutti noi non sappiamo cosa succederà. Quando terminerà la stagione, il club dovrà tornare in positivo e per far ciò dovrà vendere giocatori o comprare giocatori più giovani che guadagnano di meno». Firmato: Javier Pastore. Le dichiarazioni del fantasista argentino, in un’intervista via Instagram a Telefe Noticias".