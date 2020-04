Corriere di Roma: "La Roma gioca di squadra per ripartire insieme"

"La Roma gioca di squadra per ripartire insieme", si legge sul Corriere di Roma oggi in edicola. Oggi come non mai bisogna giocare di squadra e la Roma lo sta facendo in campo e fuori. I calciatori hanno dato un segnale di forte attaccamento: nessuno straniero ha chiesto al club di potersi allontanare dalla Capitale, come è successo in molte altre squadre, soprattutto Juventus e Inter. Zaniolo, ha promesso: "La Roma per me è tutto, perché mai dovrei andarmene via?". L’allenatore Paulo Fonseca ha parlato ieri a Roma Tv, facendo una vera e propria dichiarazione d’amore: "La Roma è più di un club di calcio, voglio rimanere qui tanti anni".