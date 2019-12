© foto di stefano tedeschi

Prima pagina del Corriere di Roma dove trovano spazio anche i giallorossi: "La Roma passa a Verona: ora l'Inter". È stata la vittoria della sofferenza. La Roma è passata 3-1 a Verona e, in attesa della gara di stasera del Cagliari contro la Sampdoria, ha mantenuto il quarto posto in classifica, a due punti dal terzo occupato dalla Lazio. Per i giallorossi si tratta del terzo successo in una settimana, dopo quelli col Brescia e con l’Istanbul Basaksehir. Sui tre punti dei giallorossi tre firme d’autore: il primo vantaggio è arrivato grazie a Justin Kluivert, al secondo gol consecutivo dopo quello realizzato giovedì in Turchia, il quinto compresa l’Europa League. Poi Perotti su rigore e, a tempo quasi scaduto, è arrivato il sigillo di Mkhitaryan.