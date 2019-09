Corriere di Roma: "La Roma ricomincia da tre"

Due punti conquistati nelle prime due giornate e tanta voglia di invertire la tendenza. "La Roma ricomincia da tre: nuovo inizio con il Sassuolo" scrive il Corriere di Roma nella sua sezione sportiva. Un potenziale leader per ogni reparto: Chris Smalling in difesa, Jordan Veretout a centrocampo, Henrikh Mkhitaryan in attacco. I giallorossi pronti a cambiare pelle per centrale la prima vittoria in campionato: il Sassuolo è avvisato!