Corriere di Roma: "La Roma sceglie gli ultra trentenni. Altre contestazioni contro Pallotta"

"La Roma sceglie gli ultra trentenni. Altre contestazioni contro Pallotta", titola il Corriere di Roma in apertura di sezione sportiva. Il campo è l’unica speranza. Per cercare di raggiungere il quarto posto, fondamentale per mettere un argine a un bilancio che sarà in profondo rosso, con un meno seguito da tre cifre. Ma anche per frenare un clima pesante che, giorno dopo giorno, si addensa intorno a Trigoria. Anche ieri sono comparsi striscioni di contestazione contro James Pallotta e questa volta non si trattava certo della goliarda dei duecento volantini pro-Friedkin a New York. Poi il calciomercato: come inquadrare una strategia che può portare alla cessione di due giovani come Under e Kluivert per mantenere in rosa Mkhitaryan e fare spazio a Pedro, ennesimi ultratrentenni che chiuderanno la carriera in giallorosso?