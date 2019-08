Corriere di Roma: "La Roma stringe, Rugani favorito"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Il Corriere di Roma di oggi parla brevemente anche delle due formazioni della capitale, Roma e Lazio. A proposito dei giallorossi si legge: "Difesa, la Roma stringe: Rugani è il favorito, dubbi su Lovren". Viste le difficoltà per arrivare ad Alderweireld, i giallorossi potrebbero infatti virare su Rugani che è in uscita dalla Juventus. La squadra di Fonseca è in vantaggio. Non convince del tutto, invece, il profilo del croato Lovren.

Lazzari-Jony, la Lazio vola sulle ali dell'imprevedibilità - Spazio anche alla Lazio, con focus sulle fasce laterali. I due nuovi, Lazzari e Jony, stanno infatti ritagliandosi un ottimo spazio in questo precampionato. Non c'erano dubbi su Lazzari, mentre sta stupendo il calciatore spagnolo. Capitolo mercato: diversi nomi per l'attacco, tra cui Llorente e Petagna, ma Lotito non vuole svenarsi.