Corriere di Roma: "La Serbia snobba SMS. La sua nazionale è la Lazio"

© foto di Andrea Giannattasio

"La Serbia snobba Sergej. La sua vera nazionale rimane sempre la Lazio". Titola così il Corriere di Roma sul centrocampista della Lazio e le sue prestazioni in Nazionale: "Milinkovic-Savic non è riuscito a diventare un punto di riferimento della Serbia, non ha sfruttato queste due nuove occasioni, non ha preso in mano la Nazionale così come gli capita spesso in biancoceleste. Sembra che tra lui e la sua rappresentativa ci sia un muro costruito su dubbi, difficoltà, anche diffidenza. Una barriera non più dovuta all’età, visto che tra poco arriverà a 25 anni".