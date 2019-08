© foto di Mattia Verdorale

"La solita Roma stoppata dal Genoa". Titola così in prima pagina questa mattina il Corriere di Roma sui giallorossi che pareggiano col Genoa al debutto stagionale davanti ai propri tifosi: "Delude la Roma, fermata dal Genoa all'Olimpico: squadra di Fonseca per tre volte in vantaggio e per tre volte ripresi (3-3)".