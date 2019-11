Corriere di Roma: "Lazio, a rischio Correa e Caicedo".

© foto di Andrea Giannattasio

"Lazio, a rischio Correa e Caicedo". Questo il titolo che il Corriere di Roma dedica a pagina 13 alla Lazio in vista della partita di Europa League: "Emergenza contro il Celtic: Immobile costretto agli straordinari". Per Correa una forte contusione subita in allenamento, mentre per Caicedo una botta alla spalla subita nella gara con il Milan rischia di lasciarlo fuori.