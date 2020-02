vedi letture

Corriere di Roma: "Lazio, Acerbi il rivoluzionario della difesa"

"Lazio, Acerbi il rivoluzionario della difesa": così il Corriere di Roma in prima pagina. Rendimento impeccabile e reparto blindato: nessun rimpianto per De Vrij. Il difensore centrale ha rimpiazzato l'olandese e non ha fatto sentire la sua mancanza. "Acerbi ha preso in mano la difesa della Lazio e ne è diventato il leader, la guida tattica, l’emblema. Difficile che sbagli una partita, ma anche un intervento" scrive il quotidiano.