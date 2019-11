© foto di Wilman

L'intesa in campo è tanta, come testimonia l'ultimo assist servito in campionato. Ma anche fuori, i due non scherzano. Al punto che il Corriere di Roma, nelle pagine interne, titola così in orbita Lazio: "Acerbi: 'Immobile super, merita il Pallone d’oro'. Il difensore esalta il bomber: 'Ha il gol nel sangue, se continua così nessun traguardo gli è precluso'.