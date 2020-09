Corriere di Roma: "Lazio, Acerbi torna in campo. Si prova a ricucire lo strappo"

"Lazio, Acerbi torna in campo. Si prova a ricucire lo strappo", è il titolo del Corriere di Roma in apertura di sezione sportiva. Un piccolo passo alla volta, fino ad arrivare alla meta, ancora condivisa nonostante la burrasca di questi giorni. Dopo essersi riaffacciato a Formello martedì scorso, al rientro dalla trasferta in Olanda con la Nazionale, ieri Francesco Acerbi è tornato anche in campo ad allenarsi, come se niente fosse successo. Il campo è una cosa, le parole e la trattativa per il rinnovo del contratto - diventata di strettissima attualità dopo le dichiarazioni alla Rai ad Amsterdam - sono un’altra. Sorrisi nello spogliatoio, clima sereno anche con Simone Inzaghi, anche lui spiazzato come la società dalla sparata del difensore ma convinto che lo strappo possa e debba essere ricucito in altra sede.