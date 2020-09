Corriere di Roma: "Lazio-Atalanta stasera all'Olimpico"

"Lazio-Atalanta stasera all'Olimpico". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Roma in riferimento ai biancocelesti: "Per la Lazio, l’Atalanta è la squadra della svolta. Rappresenta un test già significativo per testare le ambizioni della squadra di Gasperini, che qualcuno indica come possibile intrusa nella lotta per lo scudetto, e per verificare se i biancocelesti siano davvero usciti dal tunnel nel quale si sono infilati dopo il lockdown".