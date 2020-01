Corriere di Roma: "Lazio, caccia alla semifinale"

© foto di stefano tedeschi

"Lazio, caccia alla semifinale", il titolo del Corriere di Roma oggi in edicola. La Lazio non ha intenzione di limitare il suo orizzonte al campionato, obiettivo Champions League o scudetto che sia. Così stasera, nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia a Napoli (ore 20.45, diretta tv su Rai 1), Inzaghi schiererà una formazione molto vicina a quella titolare. Del resto i biancocelesti nel calcio italiano - e quindi escludendo l’Europa League - arrivano da un percorso favorevole straordinariamente lungo, visto che alle 11 vittorie in serie A vanno aggiunte quelle in Supercoppa contro la Juventus e negli ottavi di Coppa Italia contro la Cremonese: sono già a quota 13, dunque.