Corriere di Roma: "Lazio: Caicedo, Inzaghi e i numeri da Scudetto"

"Caicedo, Inzaghi e i numeri da record e il sogno Scudetto": così il Corriere di Roma nella sua prima pagina. Caicedo alla Altafini: entra, segna e decide le partite (finora ha già fatto centro 4 volte dopo avere cominciato la partita in panchina). Numeri da record anche per Inzaghi, che ha eguagliato, come punti conquistati dopo 16 giornate (36), Tommaso Maestrelli del primo scudetto (1973-74, calcolando 3 punti a vittoria invece di 2) ed è giunto anche a un passo dal record di vittorie consecutive di Eriksson, 8 contro 9.