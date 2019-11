Sulla prima pagina del Corriere di Roma c'è spazio anche per il calcio e naturalmente per le due romane: "Lazio, Caicedo riserva perfetta" è il titolo dedicato alla formazione di Inzaghi che si gode Felipe Caicedo. Non doveva giocare, è entrato nel finale e ha risolto la sfida di domenica scorsa contro il Sassuolo. È la riserva perfetta di Ciro Immobile perché si fa trovare sempre pronto.