Corriere di Roma: "Lazio, calendario e infortuni che preoccupano"

"Lazio, calendario da stress e infortuni che preoccupano. Correa salta anche la Samp"; così il Corriere di Roma a pagina 9. Da sabato, quando affronterà la Sampdoria in casa, al 9 febbraio, giorno in cui è prevista la trasferta di Parma, la squadra di Inzaghi giocherà dunque 6 incontri. Intanto Correa non recupera per la prossima gara.