Corriere di Roma: "Lazio capolavoro di equilibrio tra attacco e difesa"

"Lazio un capolavoro di equilibrio tra attacco e difesa". Titola così il Corriere di Roma a pagina 10 analizzando la stagione dei biancocelesti che per adesso hanno la miglior differenza reti (+19): "La Lazio è la seconda squadra che ha segnato di più in campionato, dietro all’Atalanta (34 a 33). La Juve, tanto per capire quanto sia rilevante il numero di gol realizzati dai biancocelesti, è a quota 25, la Roma a 26, l’Inter capolista a 31. Immobile sta segnando una quantità di reti pazzesca, ma nella stagione sono comunque dieci i calciatori di Inzaghi che hanno fatto centro, a testimonianza che il centravanti non è solo".