Corriere di Roma: "Lazio-Celtic, alta tensione all’Olimpico"

"Lazio-Celtic, alta tensione all’Olimpico": titola così il Corriere di Roma in edicola oggi. La sfida tra i laziali e gli scozzesi trova posto in prima pagina. La Lazio è costretta a vincere per tenere vive le chance di qualificazione ai sedicesimi (fischio d'inizio alle ore 18.55). Allerta massima tra le forze dell’ordine per l’arrivo di circa 9mila tifosi scozzesi). Il tecnico Inzaghi carica i suoi: "Abbiamo solo un risultato". Gioca Caicedo, out Correa.