"Lazio, che cinquina. Immobile-Caicedo, una coppia stellare": così il Corriere di Roma nella sua prima pagina. Grande risalto al 5-1 con cui la Lazio ha liquidato la SPAL tra le mura amiche. La Lazio torna a essere un rullo compressore e in mezzora demolisce la Spal all’Olimpico: ieri pomeriggio è finita 5-1 con doppiette di Immobile (25 gol in campionato) e Caicedo (7) e sigillo di Adekanye, alla prima rete in A. Mercoledì il recupero col Verona all’Olimpico