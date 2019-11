© foto di Wilman

Una vittoria che manca ormai da tre decenni: "Lazio, un tabù lungo 30 anni. Domani contro il Milan" è la titolazione in prima pagina del Corriere di Roma sui biancocelesti. E, all'interno, si legge: "Inzaghi ci prova contro Pioli. Nell'89 l'ultima vittoria in campionato al Meazza". In casa dei rossoneri, insomma, la Lazio proverà a conquistare un successo che manca dai tempi del muro di Berlino.