"Lazio, un derby senza problemi: Luis Alberto e Correa sono pronti": così il Corriere di Roma nella sua sezione sportiva a pagina 13. Lo spagnolo e l’argentino in gruppo. Strakosha acciaccato ma contro la Roma ci sarà. Simone Inzaghi sorride in vista della stracittadina in programma domenica alle ore 18, presso lo stadio Olimpico.