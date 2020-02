vedi letture

Corriere di Roma: "Lazio da scudetto: schianta l’Inter e spaventa la Juve"

"La Lazio è da scudetto: schianta l’Inter e spaventa la Juventus": così il Corriere di Roma in prima pagina. Incredibile Lazio: batte l’Inter all’Olimpico nel match-scudetto per 2-1 e si piazza da sola al secondo posto in classifica, alle spalle della capolista Juventus, avanti di un solo punto. Vittoria in rimonta quella biancoceleste, e 19esimo risultato utile di fila: Immobile su rigore e Milinkovic-Savic, nella ripresa, hanno ribaltato il gol di Young.