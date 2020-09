Corriere di Roma: "Lazio e Acerbi, guerra e pace"

vedi letture

"Lazio e Acerbi, guerra e pace" è il titolo scelto dal Corriere di Roma per parlare delle ultime vicende in casa biancoceleste. Prove di pace tra Lazio e Acerbi sul rinnovo contrattuale. Il difensore non ha gradito le voci su una sua richiesta a cifre fuori mercato. Si cerca un punto di incontro ma, nel peggiore dei casi, Acerbi potrebbe ricorrere tra un anno all’articolo 17 per svincolarsi.