© foto di Luca Bargellini

Si parla di Lazio sul taglio alto della prima pagina del Corriere di Roma, quotidiano dedicato alla Capitale del Corriere della Sera. "Lazio, è Correa l'uomo in più per la Champions" è il titolo scelto dal quotidiano sull'argentino vero e proprio asso nella manica di Simone Inzaghi per il finale di stagione.