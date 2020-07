Corriere di Roma: "Lazio e Immobile sposi fino al 2024"

"Lazio e Immobile sposi fino al 2024". Titola così in taglio basso sulla propria prima pagina il Corriere di Roma in riferimento al capocannoniere del campionato: "Ciro Immobile è il bomber dei record e seduce mezza Europa. Ma il centravanti ha deciso di «sposare» la Lazio fino al termine della sua carriera. In arrivo il nuovo contratto con cui il presidente Claudio Lotito blinda l’attaccante fino al 2024 (o 2025, dettaglio ancora da definire): l’ingaggio salirà a 3 milioni e mezzo netti a stagione, che diventeranno 4 con i bonus. Intanto domani col Brescia serve un gol per superare Lewandowski e vincere la Scarpa d’oro".