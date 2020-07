Corriere di Roma: "Lazio, emergenza continua: si allena metà squadra"

vedi letture

"Lazio, emergenza continua: si allena metà squadra" scrive il Corriere di Roma in edicola oggi. Lotito è intenzionato a intervenire in prima persona affinché la squadra riparta con cattiveria già dalla gara di domani contro il Sassuolo. Inzaghi è preoccupato dalla partita contro i neroverdi. L’allenamento di ieri non è servito a rasserenare il tecnico. Troppi i giocatori in condizioni precarie.