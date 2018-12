© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Lazio furiosa per il VAR a due velocità". Questo il titolo del Corriere di Roma in edicola questa mattina dopo le polemiche dei biancocelesti per il gol annullato ad Acerbi nel finale di gara del monday night contro l'Atalanta. Ancora caos in casa dei capitolini per le decisioni prese dai direttori di gara.