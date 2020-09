Corriere di Roma: "Lazio, Hoedt o Mustafi per la difesa"

Sulla prima pagina del Corriere di Roma c'è spazio anche per il calciomercato della Lazio. "Hoedt o Mustafi per la difesa" scrive il quotidiano, parlando delle ultime sui biancocelesti. Sembra essersi ridotta a due nomi la corsa per il rinforzo in difesa: la Lazio infatti sta pensando a Shkodran Mustafi, 28 anni, tedesco di origini albanesi, attualmente in forza all’Arsenal, e all’olandese Wesley Hoedt, 26, biancoceleste per due anni: dal 2015 al 2017.