Corriere di Roma: "Lazio, i piani di Inzaghi per gestire le trasferte"

"Lazio, i piani di Inzaghi per gestire le trasferte", titola il Corriere di Roma. Dodici partite in quaranta giorni, dal 24 giugno al 2 agosto. Con il caldo, anche se si gioca soprattutto di sera. Con la tensione, perché in palio ci sono obiettivi decisamente grandi. Con la necessità di reintegrare in fretta le energie, visto che i tempi di recupero saranno molto ridotti. E sette di queste dodici gare la Lazio le giocherà in trasferta, unica tra le grandi. Un percorso durissimo, nel quale anche i viaggi e la loro gestione avranno ovviamente un peso determinante. La Lazio avrà sei trasferte scomode (Bergamo, Verona) o molto scomode (due volte Torino, Lecce, Udine).