Corriere di Roma: "Lazio, i piani per la futura Champions"

Sulla prima pagina del Corriere di Roma in edicola oggi c'è spazio per le ultime vicende in casa laziale. "Lazio, i piani per la futura Champions" scrive il quotidiano. In attesa di conoscere domani il destino del campionato, la Lazio si è già messa all’opera per la prossima stagione, praticamente certo il ritorno in Champions. Quattro (almeno) i rinforzi su cui sono d’accordo il patron Lotito e il d.s. Tare: un difensore, un esterno sinistro, un centrocampista e un attaccante.