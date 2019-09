Corriere di Roma: "Lazio, i segreti del contratto di Milinkovic"

La Lazio tratta il rinnovo con Sergej Milinkovic-Savic ed emergono particolari interessanti sul possibile nuovo accordo tra il giocatore serbo e il club biancoceleste. "I segreti del contratto di Milinkovic: bonus per gli assist e clausola da 120 milioni": così Il Corriere di Roma nella sezione sportiva. Sarà introdotta una clausola rescissoria da 120 milioni nel nuovo contratto che legherà Sergej al club biancoceleste fino al 2024. Contratto da 2,5 milioni netti a stagione con bonus di 80mila euro per ogni gol e di 60mila euro per ogni assist.