Corriere di Roma: "Lazio, i tifosi invadono Marassi"

L'entusiasmo in casa Lazio è alle stelle, e nel prossimo turno di campionato, quando i biancocelesti affronteranno il Genoa a Marassi, si attende un vero e proprio esodo di tifosi laziali. Ed il Corriere di Roma titola: "Lazio, i tifosi invadono Marassi". La società ligure ha messo a disposizione dei tifosi biancocelesti 2.039 biglietti, tanti quanti sono gli spettatori che può accogliere quello spicchio di spalti (abitualmente aperto solo per metà, stavolta invece per intero): sono stati venduti tutti nel giro di un’ora. Ma questo, ovviamente, non ha frenato la voglia di Lazio dei suoi sostenitori, che non vogliono mancare all’appuntamento. Di conseguenza, nel rispetto di quanto previsto dalle normative, hanno cominciato ad acquistare i biglietti degli altri settori, visto che la vendita è libera.