Corriere di Roma: "Lazio, il PSG offre 60 milioni per Milinkovic-Savic: 'Pochi'"

"Il PSG offre 60 milioni per Milinkovic-Savic: 'Pochi'" scrive il Corriere di Roma nella sua sezione sportiva. Secondo i media transalpini il Psg avrebbe inviato un’offerta ufficiale al club biancoceleste per Milinkovic-Savic, proponendo in contropartita 60 milioni. Pochi, per Lotito. Potrebbe però essere l'inizio di una trattativa.