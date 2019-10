Corriere di Roma: "Lazio, il record di SMS contro la Dea: 4 gol pesanti"

"Lazio, il record di Sergej contro l'Atalanta: 4 gol pesanti": così il Corriere di Roma in prima pagina. Domenica la sfida all'Olimpico tra la Lazio e Atalanta. Milinkovic-Savic prova a riprendersi la Lazio contro la sua vittima preferita. L’Atalanta porta fortuna a Milinkovic-Savic. È la squadra contro la quale ha segnato di più in carriera: quattro gol. Tre di questi li ha realizzati in campionato, uno nella finale di Coppa Italia.