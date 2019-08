Corriere di Roma: "Lazio, Immobile bomber da ritrovare"

© foto di Mattia Verdorale

"Lazio, Immobile bomber da ritrovare. Badelj torna a Firenze". Questo il titolo a pagina 7 che il Corriere di Roma dedica ai biancocelesti. Mentre Inzaghi si gode Correa, scatenato nei test estivi, Immobile ha segnato poco nei test amichevoli pre campionato e la sua estate non è stata il massimo. Mentre intanto per quanto riguarda il mercato biancoceleste in uscita, Milan Badelj è pronto a tornare a Firenze dopo solamente un anno passato lontano dal capoluogo toscano".