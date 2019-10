Corriere di Roma: "Lazio, Immobile re dei gol in A dal 2016"

"Lazio, Immobile dal 2016 re dei gol in campionato": così il Corriere di Roma in prima pagina. Simone Inzaghi si gode la vena realizzativa del suo centravanti, sempre più capocannoniere della Serie A con 10 gol in 9 partite. Con la rete della vittoria segnata a Firenze, ha raggiunto Chinaglia tra i cannonieri della Lazio in serie A: 77 centri, che lui ha totalizzato in 3 stagioni più 9 giornate. In questo stesso periodo nessun altro attaccante ha segnato di più nel nostro campionato: Mertens è arrivato a 66, Dzeko a 59, Quagliarella a 58, Icardi (ora in Francia) a 54, Zapata a 50, gli juventini Higuain e Dybala rispettivamente a 48 e 40 (Il Pipita ha giocato per 6 mesi in Premier League).