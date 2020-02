Corriere di Roma: "Lazio, in 40mila per il primo posto"

"Lazio, in 40mila per il primo posto. Sfida al Bologna di Mihajlovic nell’anticipo (ore 15), si sogna il sorpasso alla Juve". Così il Corriere di Roma, nel taglio basso della prima pagina oggi in edicola, si occupa della sfida che vedrà protagonisti questo pomeriggio i biancocelesti contro i rossoblù. Con i laziali che potrebbero anche passare la notte in testa, in attesa di Juve-Inter in programma domani sera. Nella pagina sportiva interna si legge anche: "La spinta dei 40mila per lanciare la Lazio in vetta alla classifica. Sfida all’amico Sinisa. Out Acerbi, Lulic e Marusic".