Corriere di Roma: "Lazio in allarme, sulle fasce non c'è qualità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lazio in allarme, sulle fasce non c'è qualità". Con questo titolo, il Corriere di Roma oggi in edicola apre la sua sezione sportiva. "Biancocelesti praticamente nudi ai fianchi, soltanto il 'vecchio' Lulic è solido ed affidabile - si legge -. Marusic, Patric, Basta e Durmisi non offrono certezze e non convincono. Lukaku discontinuo".