© foto di Mattia Verdorale

"Lazio in calo ma la vetta è più vicina". Titola così il Corriere di Roma sui biancocelesti e la lotta scudetto in taglio basso in prima pagina: "Paradosso Lazio: brutta e in calo nel derby, dove ha faticosamente conquistato il pareggio, eppure più vicina alla vetta. Grazie alla sconfitta della Juventus a Napoli e alla partita che dovrà recuperare il 5 febbraio all’Olimpico contro il Verona, la squadra biancoceleste è potenzialmente a -2 punti dalla capolista bianconera. Sogni intatti, dunque, mala brutta prova contro la Roma dovrà far riflettere il tecnico Inzaghi, alle prese anche con il nervosismo di Luis Alberto".