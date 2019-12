"Lazio, in diecimila per la Supercoppa": così il Corriere di Roma in prima pagina. Bagno di folla ieri a Formello per la festa squadra-tifosi con la Supercoppa in primo piano. Via Cassia bloccata, traffico in tilt, le vie intorno al centro biancoceleste di Formello completamente paralizzate: erano in 10mila, forse di più, i tifosi della Lazio che hanno festeggiato il trionfo laziale sulla Juve, dello scorso 22 dicembre.