© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Roma oggi in edicola titola: "Lazio, in discesa la corsa scudetto". Superata questa settimana frenetica con tre partite, durante la quale ha conquistato sette punti riuscendo a portarsi a un passo dalla vetta, la stagione della Lazio diventa in discesa. Almeno per il numero di impegni. Da qui al 24 maggio, quando terminerà il campionato, la squadra di Inzaghi dovrà infatti giocare soltanto 15 partite: 7 di queste saranno a Roma, otto invece in trasferta, con la chiusura a Napoli. Le eliminazioni dall’Europa League prima e dalla Coppa Italia poi, insomma, benché sul momento abbiano deluso il mondo laziale, oggi diventano quasi benefiche.