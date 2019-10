"Lazio, Inzaghi fa gli scongiuri: finora pochissime defezioni": così il Corriere di Roma nella sua sezione sportiva. La Roma deve fare i conti con i tanti infortuni, in casa Lazio, scrive il quotidiano, sembra tirare un'aria leggermente diversa. È mancato Luiz Felipe alla terza partita di campionato contro la Spal per un problema alla caviglia; ko Radu a causa della febbre in occasione della trasferta a San Siro contro l’Inter. Sono gli unici titolari biancocelesti ad avere saltato una convocazione in tutto il campionato.